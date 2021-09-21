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Российский производитель зенитных ракет выпустит гражданский электрогазомобиль E-Neva

Семён Гудошников
Сегодня в 10:00

Российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный гражданский автомобиль. Об этом РБК рассказали три источника, знакомые с деятельностью производителя. Работу над гибридом подтвердил замгендиректора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антея» Александр Ведров.

Новинку хотят назвать E-Neva, где первая буква E — сокращение от electric, а Neva — отсылка к главной реке Петербурга. Планируется выпускать две комплектации — газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке более тысячи километров, а также электрогазомобиль с топливной газовой системой на 52 литра и аккумуляторной батареей емкостью 70 киловатт, что обеспечит запас хода на 810 километров. Оба варианта машины смогут разгоняться до 180 километров в час, а разгон до сотни займет 8,5 секунды.

«У нас уже есть электромобиль, он ездит. Но мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель — на газе. При этом энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которого хватит на определенное количество километров. Без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 км», — сказал Ведров.

Он отметил, что гибрид разрабатывается исключительно для гражданского применения, поскольку военные, «как правило, не используют автотранспорт на газомоторном топливе». Сколько будет стоить разработка авто, как оно будет выглядеть и когда выйдет на рынок, не сообщается.

«Алмаз-Антей» — полностью государственный концерн, который занимается производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны. Среди его разработок — зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500.

В августе концерн представил самоходную электрическую платформу. Она может передвигаться в режиме дистанционного управления или по заданному маршруту. Емкости аккумулятора (90 киловатт в час) хватает на преодоление 400 километров. Платформу создали, чтобы увеличить долю гражданской продукции в портфеле «Алмаз-Антея».

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