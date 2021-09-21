Руандийца Пола Русесабаджина, ставшего прототипом главного героя фильма «Отель „Руанда“», осудили на 25 лет тюрьмы за связи с террористами. Об этом сообщил Reuters.

67-летнего мужчину признали виновным в участии в террористических действиях, а также в том, что он являлся членом террористической группы. Всего его обвиняли по девяти эпизодам, которые включали в том числе поджог и удерживание заложников.

Русесабаджина оправдали только по одному обвинению — в создании незаконной вооруженной группы. Он сам же признавался только в том, что был одним из руководителей оппозиционного Движения за демократические изменения (MRCD), критиковавшего президента Поля Кагаме.

Однако подсудимый отрицал свое отношение к действиям боевого крыла MRCD — Национального освободительного фронта (FNL). Фронт в Руанде обвиняют в целом ряде террористических нападений в 2018 году, в результате которых погибли девять человек.

Прокуратура просила назначить Русесабаджину наказание в виде пожизненного заключения. Он же настаивал на своей невиновности в атаках и утверждал, будто его похитили в Дубае и насильно доставили в Руанду для суда.

Русесабаджина стал известен после выхода фильма Терри Джорджа в 2004 году. Фильм рассказывал о том, как руандиец во время гражданской войны между народами хуту и тутси в 1990-х годах укрывал беженцев в отеле города Кигали, где служил управляющим.

По некоторым данным, мужчина спас в период геноцида тутси более 1,2 тыс. человек. В последние годы Русесабаджина проживал с женой и детьми в Бельгии и работал там таксистом. Позднее он открыл компанию по обслуживанию промышленного садоводства.