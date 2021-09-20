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В сети появился трейлер триллера «Ида Ред» с Джошем Хартнеттом и Мелисса Лео

Юлия Онодэра
Вчера в 23:40

В сети появился трейлер триллера «Ида Ред», главные роли в котором сыграли Джош Хартнетт, Мелисса Лео и Фрэнк Грилло. Фильм выйдет в кинотеатрах 5 ноября.

Лео исполняет в картине роль криминального авторитета Иды Уокер по прозвищу Ред (или Рыжая), оказавшейся за решеткой, но не оставившей преступную деятельность. Хартнетт сыграет ее сына Уайатта, который пошел по стопам матери и помогает ей организовать ограбление.

Уайатт не уверен, что хочет жить преступной жизнью — и сталкивается с выбором, выполнить обязательства перед семьей или вырваться из‑под влияния Ред.

Режиссером выступил Джон Своб, известный по фильмам «Денежная игла» и «Повелители улиц». Помимо Хартнетта, Лео и Грилло, в «Иде Ред» снимутся София Хублиц («Озарк»), Уильям Форсайт и Дебора Энн Волл («Настоящая кровь»).

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