В сети появился трейлер триллера «Ида Ред» с Джошем Хартнеттом и Мелисса Лео

В сети появился трейлер триллера «Ида Ред», главные роли в котором сыграли Джош Хартнетт, Мелисса Лео и Фрэнк Грилло. Фильм выйдет в кинотеатрах 5 ноября.

Лео исполняет в картине роль криминального авторитета Иды Уокер по прозвищу Ред (или Рыжая), оказавшейся за решеткой, но не оставившей преступную деятельность. Хартнетт сыграет ее сына Уайатта, который пошел по стопам матери и помогает ей организовать ограбление.

Уайатт не уверен, что хочет жить преступной жизнью — и сталкивается с выбором, выполнить обязательства перед семьей или вырваться из‑под влияния Ред.