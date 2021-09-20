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Европейские регуляторы раскритиковали маленький размер камеры в умных очках Facebook

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:52

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) и итальянский регулятор Garante предъявили претензию умным очкам от Facebook. Экспертам не понравился маленький размер камеры, установленной в аксессуаре, и из‑за которого люди могут не понять, что их записывают на видео.

Как пишет TechCrunch, регуляторы недовольны тем, что Facebook самостоятельно не провел полевые тесты очков и не продемонстрировал, что индикатор записи видео достаточно хорошо виден со стороны другим людям.

Также DPC и Garante запросили у Facebook исследования, которые оценивают возможные риски нарушения конфиденциальности. Регуляторы настаивают на информационной кампании, в которой Facebook должен донести то, что их умные очки могут записывать видео окружающих их людей.

Представители соцсети отметили, что продолжат сотрудничество с DPC и постараются рассказать людям как можно больше о технологии очков.

В начале сентября Facebook выпустил умные очки под брендом Ray-Ban. Аксессуар оснащен двумя 5-мегапиксельными камерами (они находятся в оправе), микрофонами и динамиками.

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