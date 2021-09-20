Минюст предложил разрешить осужденным посещать концерты и театры

Министерство юстиции подготовило законопроект, который позволит некоторым осужденным посещать театры, концерты или спортивные состязания. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Инициатива предполагает, что возможность такого досуга станет поощрением для тех заключенных, которые отбывают срок с облегченных условиях в колониях общего или строго режима. Во время мероприятий их будут сопровождать сотрудники ФСИН.

Минюст полагает, что такие меры будут полезны «в рамках гуманизации уголовно-исполнительного законодательства». Ведомство также предложило разрешить приговоренным к принудительному труду работать в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, в министерстве считают возможным засчитывать время следования к месту отбывания наказания в срок лишения свободы. Если предложение примут, один день пути под конвоем будет засчитан за полтора дня в тюрьме или колонии строгого/особого режима (и два дня в воспитательной колонии, колонии-поселении или колонии общего режима).

Приговоренных к принудительным работам и вовсе могут освободить от конвоя по пути к месту отбывания наказания. Такая инициатива также предложена Минюстом среди прочих.