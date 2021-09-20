Colliers: в Москве в 2021 году закрылось в 1,5 раза больше кафе и магазинов, чем год назад

В Москве в 2021 году закрылось в 1,5 раза больше кафе и магазинов, чем годом ранее. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Colliers.

Всего в центре города пустует 12,2% арендуемых помещений — это вдвое больше, чем было до начала пандемии коронавируса, и на 3,8% больше, чем в 2020 году. Отрицательная динамика связана с ограничениями из‑за COVID-19, в том числе с переводом 30% сотрудников на удаленку.

«Многие заведения оказались не способны быстро адаптироваться к новым требованиям, что привело к падению выручки почти на 50–90% и, как следствие, к вынужденному закрытию или временному приостановлению деятельности», — сказали авторы работы.

Они отметили, что сильнее всего от пандемии пострадал именно сегмент общепита — и не в последнюю очередь из‑за введения QR-кодов и обязательной вакцинации персонала.

Тем не менее новые точки открываются также в основном в сфере общепита, причем число недавно открытых мест превышает число закрытых на 28%.

Больше всего пустых торговых площадей сейчас находится на Мясницкой улице (19%), Петровке (11%) и на Кузнецком Мосту (7%). Это на 11, четыре и пять процентных пунктов больше, чем за год до этого, соответственно.