Впервые за 10 лет цена за килограмм гречки превысила 100 рублей

Розничные цены на гречку в России в августе достигли максимума за 10 лет — 102,5 рубля за килограмм. Последний раз скачок фиксировали в мае 2011 года, когда стоимость за килограмм крупы достигла 112 рублей. Данные Росстата проанализировал РБК.

Гречка дорожала в марте 2020 года, в самом начале пандемии: люди скупали крупу и товары с длительным сроком хранения, готовясь к самоизоляции. В июле — августе она выросла в 1,8 раза относительно 2019 года, до 87 рублей, но эти показатели на 17% ниже аналогичного периода в этом году.

Издание отмечает, что гречка непрерывно дорожала с октября 2020 года. Только в начале сентября этого года рост цен остановился, но ненадолго. Государство регулирует стоимость гречки, ведь она входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов. Если какой‑либо продукт из этого списка вырастет в цене на 10% в течение 60 дней подряд, исключая сезонные колебания, на него на 90 дней могут быть установлены предельные цены.