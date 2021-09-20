За сутки в России выявили 19 744 случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 19 744 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 430 заражений меньше, чем вчера.
В Москве суточный прирост заболеваний увеличился с 2376 до 2469. Следом по количеству случаев COVID-19 идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Свердловская, Воронежская, Нижегородская и Ростовская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 294 672. За последние сутки выздоровели 11 992 пациента, за все время — 6 510 674. За сутки умерли 778 человек, за весь период — 198 996.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 226,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (41,3 млн), на втором — Индия (33,3 млн), на третьем — Бразилия (21 млн), на четвертом — Великобритания (7,3 млн).