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За сутки в России выявили 19 744 случая коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:58

За последние сутки в России зарегистрировали 19 744 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 430 заражений меньше, чем вчера.

В Москве суточный прирост заболеваний увеличился с 2376 до 2469. Следом по количеству случаев COVID-19 идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Свердловская, Воронежская, Нижегородская и Ростовская области, а также Пермский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 294 672. За последние сутки выздоровели 11 992 пациента, за все время — 6 510 674. За сутки умерли 778 человек, за весь период — 198 996.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 226,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (41,3 млн), на втором — Индия (33,3 млн), на третьем — Бразилия (21 млн), на четвертом — Великобритания (7,3 млн).

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