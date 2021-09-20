За сутки в России выявили 19 744 случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 19 744 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 430 заражений меньше, чем вчера.

В Москве суточный прирост заболеваний увеличился с 2376 до 2469. Следом по количеству случаев COVID-19 идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Свердловская, Воронежская, Нижегородская и Ростовская области, а также Пермский край.