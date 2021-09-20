Детям в Китае запретили сидеть в тиктоке дольше 40 минут в день

Китайская компания ByteDance ограничила детям до 14 лет доступ к приложению Douyin — местному аналогу TikTok с более жесткой цензурой. Теперь им разрешено пользоваться соцсетью только 40 минут в день, пишет «Коммерсант» со ссылкой на китайское издание.

Свои 40 минут дети могут потратить только в промежутке между 6.00 и 22.00 по местному времени. Кроме того, компания настоятельно рекомендовала родителям помочь с верификацией аккаунта, чтобы дети использовали настоящие имена и фамилии.

В конце августа Национальное управление печати и издательств Китая запретило несовершеннолетним проводить за онлайн-играми более одного часа в день. Этот час можно потратить только в пятницу, выходные дни и государственные праздники, строго с 20.00 до 21.00 по местному времени.

Китай — страна с одними из самых жестких правил цензуры в отношении интернета. С 2009 года в стране заблокирован YouTube и другие сервисы Google, а многие западные компании, включая Apple, вынуждены соглашаться с позицией китайских властей.

В феврале в Китае ввели запрет на вещание телеканала BBC World News. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал такое решение «неприемлемым ограничением свободы слова», которое «только повредит репутации Китая в глазах окружающего мира».