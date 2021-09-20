перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Infected Mushroom выступят на фестивале «Дикая мята» в Тульской области 13:12
Россиянку приговорили к полутора годам колонии в Беларуси за твит о Лукашенко 12:51
Пресс-материалы
Металлический лес и экологичное будущее: арт-объект из самого низкоуглеродного алюминия 12:02
За сутки в России выявили 19 744 случая коронавируса 11:58
На всех станциях московского метро заработала оплата лицом 11:57
Детям в Китае запретили сидеть в тиктоке дольше 40 минут в день 11:46
В Пермском госуниверситете открыли стрельбу. Погибли 8 человек Обновлено в 11:04
Nordwood/Unsplash
Роскомнадзор разработает нейросеть для поиска экстремизма и пропаганды наркотиков на фото и видео 10:39
Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края 9:57
«Корона», «Мейр из Исттауна» и «Ход королевы»: победители премии «Эмми-2021» 9:10
Юлия Пересильд и Клим Шипенко завершили первую тренировку на Байконуре перед полетом в космос Вчера в 20:46
Автор саундтреков для «Властелина Колец» Говард Шор может написать музыку для сериала о Средиземье Вчера в 19:55
Рекордная явка на онлайн-голосовании, новый ролик Канье Уэста и другие новости дня
Вчера в 18:32 дайджест
«Новая газета» сообщила о мощных DDoS-атаках на сайт издания Вчера в 18:24
На «Кинотавре» показали короткометражку «Ангел». Это режиссерский дебют Александра Петрова Вчера в 17:07
Явка на онлайн-голосовании в Москве побила рекорд и превысила 90% Вчера в 16:56
Канье Уэст опубликовал ролик с архивными фотографиями своей семьи под «Donda Chant» Вчера в 15:57
Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 в Москве с окончанием отпусков и началом учебного года Вчера в 15:25
Студия La Claqueta выпустит мультфильм о жертвах гендерного насилия Вчера в 15:19
Мэтт Ривз выложил фото из монтажной будки и показал новый кадр из «Бэтмена» Вчера в 14:35
Отключить рекламу

Роскомнадзор разработает нейросеть для поиска экстремизма и пропаганды наркотиков на фото и видео

Виктория Шанина
Сегодня в 10:39

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, запустит систему автоматического поиска противоправного контента на фото и видео в интернете. Алгоритм, получивший название «Окулус», планируют запустить в 2022 году, пишет «Коммерсант».

Технология основана на искусственном интеллекте. Нейросеть будет выявлять экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству и порнографию.

На портале госзакупок появился тендер на разработку техзадания стоимостью 15 млн рублей. В документах отмечается, что новая система необходима для ускорения процесса поиска, так как сейчас противоправный контент выявляют вручную.

Совладелец компании «Ланит-Терком» Владимир Уфнаровский рассказал «Коммерсанту», что разработка «Окулуса» может обойтись в сотни миллионов рублей, внедрение — в миллиарды, а обслуживание — в десятки миллионов в год.

По словам исполнительного директора Artezio Павла Адылина, система может существенно замедлить скорость доступа в интернет. Дело в том, что «Окулус» будет предварительно фильтровать видео и изображения, поэтому пользователям придется ждать, пока нейросеть проанализирует контент.

В июле Роскомнадзор уже оставлял заказ на 41,7 млн рублей на доработку системы, которая позволяет превращать аудиозаписи в текст — это поможет эффективнее искать нарушения на радио и телевидении. В конце августа появилась закупка «автоматизированной системы мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в сети» за 41,1 млн рублей, а в середине сентября РКН разместил тендер на создание автоматической системы поиска запрещенной информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить