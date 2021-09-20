Роскомнадзор разработает нейросеть для поиска экстремизма и пропаганды наркотиков на фото и видео

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, запустит систему автоматического поиска противоправного контента на фото и видео в интернете. Алгоритм, получивший название «Окулус», планируют запустить в 2022 году, пишет «Коммерсант».

Технология основана на искусственном интеллекте. Нейросеть будет выявлять экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству и порнографию.

На портале госзакупок появился тендер на разработку техзадания стоимостью 15 млн рублей. В документах отмечается, что новая система необходима для ускорения процесса поиска, так как сейчас противоправный контент выявляют вручную.

Совладелец компании «Ланит-Терком» Владимир Уфнаровский рассказал «Коммерсанту», что разработка «Окулуса» может обойтись в сотни миллионов рублей, внедрение — в миллиарды, а обслуживание — в десятки миллионов в год.

По словам исполнительного директора Artezio Павла Адылина, система может существенно замедлить скорость доступа в интернет. Дело в том, что «Окулус» будет предварительно фильтровать видео и изображения, поэтому пользователям придется ждать, пока нейросеть проанализирует контент.

В июле Роскомнадзор уже оставлял заказ на 41,7 млн рублей на доработку системы, которая позволяет превращать аудиозаписи в текст — это поможет эффективнее искать нарушения на радио и телевидении. В конце августа появилась закупка «автоматизированной системы мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в сети» за 41,1 млн рублей, а в середине сентября РКН разместил тендер на создание автоматической системы поиска запрещенной информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах.