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Автор саундтреков для «Властелина колец» Говард Шор может написать музыку для сериала о Средиземье

Виктория Шанина
Сегодня в 19:55

Оскароносный композитор Говард Шор может написать саундтреки для телесериала о Средиземье по мотивам романов Джона Толкина от Amazon Studios. На данный момент ведутся переговоры, сообщает Deadline.

Многосерийное шоу подробнее расскажет вымышленном мире из «Властелина колец». Действие картины будет происходить во Вторую Эпоху Средиземья, то есть за тысячи лет до событий трилогии Питера Джексона.

По информации Deadline, режиссер и актерский состав в новом проекте изменятся. Бюджет ленты предположительно составит 450 млн долларов, что сделает его одним из самых дорогих сериалов в истории.

Премьера первого сезона пока безымянного сериала запланирована на 2 сентября 2022 года, съемки и постпродакшн пройдут в Новой Зеландии. Предварительная подготовка второго сезона начнется в Великобритании еще в январе 2022-го.

Говард Шор уже работал с Джексоном, он написал саундтреки к «Властелину колец» и «Хоббиту». За композиции для оригинальной трилогии он трижды стал обладателем «Оскара», трижды получал «Грэмми» и один раз — «Золотой глобус».

Кроме того, Шор является автором саундтреков из «Молчанию ягнят» Джонатана Демми, «Авиатора» Мартина Скорсезе, «Игры» Дэвида Финчера и еще более 90 композиций к кинофильмам.

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