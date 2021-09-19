Рекордная явка на онлайн-голосовании, новый ролик Канье Уэста и другие новости дня

Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 93,3%. Этот показатель побил рекорд референдума по поправкам в Конституцию на одну десятую.

Дмитрий Песков выиграл 10 000 рублей за участие в электронном голосовании за кандидатов в Госдуму. Всего в акции «Миллион призов» участвуют 2 млн москвичей, которые могут выиграть от 10 000 призовых баллов до однокомнатной квартиры.

В России выявили 20 174 новых случая коронавируса — суточный прирост увеличивается четвертый день подряд. Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 может быть связан с окончанием отпусков и началом учебного года.

Ученые выяснили, что штамм коронавируса «Альфа» заразнее предыдущих в 100 раз. Чтобы вычислить объем выдыхаемых вирусных частиц, добровольцев просили повторить алфавит или спеть «Happy Birthday».

Трек «Номера» группы «ЛСП» удалят со всех стриминговых площадок. Музыканты приняли такое решение из‑за случаев самоубийства под эту песню.

Полностью гражданский экипаж на корабле SpaceX вернулся на Землю. Экспедиция, в которой не было профессиональных космонавтов, продлилась три дня.

Apple пригрозила удалить приложение Facebook из App Store из‑за сообщений о торговле людьми. СМИ пишут, что в соцсети люди искали себе рабов среди жителей бедных стран под видом обычных вакансий.

Джон Малкович сыграет главную роль в байопике «Желтый галстук». Картина расскажет про Серджу Челибидаке — одного из самых востребованных дирижеров XX века.

Создатели супергеройского сериала «Пацаны» придумали пародийную телевизионную премию и номинировали вымышленные шоу. На постерах картин оказались главные герои из оригинального сериала.

Канье Уэст выпустил ролик к треку «Donda Chant» из «Donda». В видео показаны архивные кадры семьи рэпера, которые сменяются в ритм композиции.

Вышел первый тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» по роману Жюль Верна. Роль англичанина Филеаса Фогга, заключившего известное пари в джентльменском клубе, сыграет Дэвид Теннант.