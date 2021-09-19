перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Рекордная явка на онлайн-голосовании, новый ролик Канье Уэста и другие новости дня
18:32 дайджест
«Новая газета» сообщила о мощных DDoS-атаках на сайт издания 18:24
На «Кинотавре» показали короткометражку «Ангел». Это режиссерский дебют Александра Петрова 17:07
Явка на онлайн-голосовании в Москве побила рекорд и превысила 90% 16:56
Канье Уэст опубликовал ролик с архивными фотографиями своей семьи под «Donda Chant» 15:57
Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 в Москве с окончанием отпусков и началом учебного года 15:25
Студия La Claqueta выпустит мультфильм о жертвах гендерного насилия 15:19
Мэтт Ривз выложил фото из монтажной будки и показал новый кадр из «Бэтмена» 14:35
Джон Малкович сыграет культового дирижера Серджу Челибидаке в байопике «Желтый галстук» 14:25
СМИ: из App Store могут удалить Facebook после сообщений о торговле людьми через соцсеть 13:24
ЛСП удалят трек «Номера» со всех стриминговых площадок 13:19
На 102-м году жизни скончалась художница Нина Квитницкая 12:47
В России выявили 20 174 новых случая коронавируса 12:15
Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов» 11:55
Первая космическая миссия с туристами и без профессиональных космонавтов вернулась на Землю 10:59
Авторы «Пацанов» придумали свою телепремию и номинировали вымышленные сериалы из вселенной шоу 9:50
Ученые с помощью алфавита выяснили, что штамм коронавируса «Альфа» заразнее предыдущих в 100 раз Вчера в 21:27
Завершились съемки второго сезона «Карнивал Роу» Вчера в 20:40
Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму превысила 25% Вчера в 19:44
Рост заразившихся коронавирусом, саундтреки Циммера к «Дюне» и другие новости дня
Вчера в 18:54 дайджест
Отключить рекламу
Дайджест

Рекордная явка на онлайн-голосовании, новый ролик Канье Уэста и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:32

Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 93,3%. Этот показатель побил рекорд референдума по поправкам в Конституцию на одну десятую.

Дмитрий Песков выиграл 10 000 рублей за участие в электронном голосовании за кандидатов в Госдуму. Всего в акции «Миллион призов» участвуют 2 млн москвичей, которые могут выиграть от 10 000 призовых баллов до однокомнатной квартиры.

В России выявили 20 174 новых случая коронавируса — суточный прирост увеличивается четвертый день подряд. Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 может быть связан с окончанием отпусков и началом учебного года.

Ученые выяснили, что штамм коронавируса «Альфа» заразнее предыдущих в 100 раз. Чтобы вычислить объем выдыхаемых вирусных частиц, добровольцев просили повторить алфавит или спеть «Happy Birthday».

Трек «Номера» группы «ЛСП» удалят со всех стриминговых площадок. Музыканты приняли такое решение из‑за случаев самоубийства под эту песню.

Полностью гражданский экипаж на корабле SpaceX вернулся на Землю. Экспедиция, в которой не было профессиональных космонавтов, продлилась три дня.

Apple пригрозила удалить приложение Facebook из App Store из‑за сообщений о торговле людьми. СМИ пишут, что в соцсети люди искали себе рабов среди жителей бедных стран под видом обычных вакансий.

Джон Малкович сыграет главную роль в байопике «Желтый галстук». Картина расскажет про Серджу Челибидаке — одного из самых востребованных дирижеров XX века.

Создатели супергеройского сериала «Пацаны» придумали пародийную телевизионную премию и номинировали вымышленные шоу. На постерах картин оказались главные герои из оригинального сериала.

Канье Уэст выпустил ролик к треку «Donda Chant» из «Donda». В видео показаны архивные кадры семьи рэпера, которые сменяются в ритм композиции.

Вышел первый тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» по роману Жюль Верна. Роль англичанина Филеаса Фогга, заключившего известное пари в джентльменском клубе, сыграет Дэвид Теннант.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Apple
Люди
Дмитрий Песков
Сергей Собянин
Канье Уэст
Джон Малкович
Дэвид Теннант
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить