На «Кинотавре» показали короткометражку «Ангел». Это режиссерский дебют Александра Петрова

На Кинотавре прошел показ короткометражного фильма «Ангел» Александра Петрова. Это режиссерский дебют актера, пишет «КиноПоиск».

Картина посвящена неизвестному актеру по имени Леха. Ему приходится работать аниматором, ведь в кино зовут только популярных актеров, таких как Александр Петров. Однажды он случайно встречает на крыше девушку, и его жизнь меняется навсегда.

Главную роль исполнил сам Александр Петров, а Петрова сыграл Иван Янковский («Топи», «Огонь»). В образе девушки на крыше выступила Полина Ауг («Пропавшая», «Совершенно летние»).

32-й кинофестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи 18 сентября. «Афиша Daily» рассказала, как прошел первый день мероприятия, о чем на нем говорили и что показывали.