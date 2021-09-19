Канье Уэст опубликовал ролик с архивными фотографиями своей семьи под «Donda Chant»

В новом ролике показаны архивные кадры Уэста и его покойной матери Донды, которые спроецированы на стадион. Они сменяются с той же скоростью, с какой произносится «Donda» в треке.

«Donda Chant» — это первая и самая короткая композиция в новом альбоме Канье Уэста «Donda». В ней нет музыкального ряда, только имя Донда, которое произносится на протяжении всех 52 секунд. Фанаты предположили, что таким образом Уэст имитировал ритм последних сердцебиений матери.

Это не первая экранизация Канье Уэста на треки из «Donda». 2 сентября рэпер опубликовал ролик к синглу Come to Life, а 17 сентября он выпустил клип на трек «24». В первом показан отрывок из презентации альбома, а в последнем исполнитель летит на небеса, чтобы встретиться со своей матерью.