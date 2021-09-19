Студия La Claqueta выпустит мультфильм о жертвах гендерного насилия

Испанская продюсерская компания La Claqueta создаст анимационный фильм «Белла», посвященный жертвам насилия по половому признаку. Он вдохновлен реальной историей испанской предпринимательницы, сообщает Variety.

Ана Белла Эстевес — это одна из участниц сообщества бизенсменов Ashoka España. Она пережила гендерное насилие и основала глобальную сеть Ana Bella Foundation, в которую входят 30 000 женщин, столкнувшихся с той же проблемой. Вместе они «создают социальные изменения», чтобы обезопасить жизнь женщин.

Историю Аны Беллы La Claqueta решила рассказать в формате мультфильма, чтобы о ней узнали люди всех возрастов. Создатели планируют передать «важное послание, которому Ана посвятила свою жизнь».

«Основная наша задача — рассказать историю Беллы, историю гендерного насилия, с помощью анимации. Бич жестокого обращения не зависит от возраста, поэтому мы чувствуем ответственность за создание фильма, доступного для более молодой аудитории, а анимация способствует такому типу повествования», — сказал режиссер «Беллы» Мануэль Х. Мартин.

Для Мартина «Белла» станет первой попыткой создать полностью анимационное кино. Ранее он работал только над частично мультипликационной драмой «30 лет темноты» о гражданской войне в Испании.

«Ее [Аны Беллы] мотивирующая речь заставила меня понять, что вывести женщину из среды гендерного насилия — это не только показать физические последствия, от которых пострадали другие жертвы, но и, что более эффективно, показать историю преодоления. С жизненным и позитивным подходом мы надеемся показать, что всегда есть альтернатива, всегда есть кто‑то, кто хочет нам помочь. Это стало отправной точкой при создании ленты», — заявил продюсер картины Ольмо Фигередо Гонсалес-Кеведо.