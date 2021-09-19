перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Канье Уэст опубликовал ролик с архивными фотографиями своей семьи под «Donda Chant» 15:57
Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 в Москве с окончанием отпусков и началом учебного года 15:25
Студия La Claqueta выпустит мультфильм о жертвах гендерного насилия 15:19
Мэтт Ривз выложил фото из монтажной будки и показал новый кадр из «Бэтмена» 14:35
Джон Малкович сыграет культового дирижера Серджу Челибидаке в байопике «Желтый галстук» 14:25
СМИ: из App Store могут удалить Facebook после сообщений о торговле людьми через соцсеть 13:24
ЛСП удалят трек «Номера» со всех стриминговых площадок 13:19
На 102-м году жизни скончалась художница Нина Квитницкая 12:47
В России выявили 20 174 новых случая коронавируса 12:15
Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов на акции «Миллион призов» 11:55
Первая космическая миссия с туристами и без профессиональных космонавтов вернулась на Землю 10:59
Авторы «Пацанов» придумали свою телепремию и номинировали вымышленные сериалы из вселенной шоу 9:50
Ученые с помощью алфавита выяснили, что штамм коронавируса «Альфа» заразнее предыдущих в 100 раз Вчера в 21:27
Завершились съемки второго сезона «Карнивал Роу» Вчера в 20:40
Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму превысила 25% Вчера в 19:44
Рост заразившихся коронавирусом, саундтреки Циммера к «Дюне» и другие новости дня
Вчера в 18:54 дайджест
Вышел тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» по мотивам романа Жюля Верна Вчера в 18:51
В Нотр-Даме завершили работы по укреплению сводов. Реставрация собора начнется предстоящей зимой Вчера в 16:59
СМИ пишут, что в Доме творчества «Переделкино» запретили фотосессии. Это правило существовало всегда Вчера в 16:50
council.gov.ru
На доме, где жила президент Пушкинского музея Ирина Антонова, установят мемориальную доску Вчера в 16:25
Отключить рекламу

Джон Малкович сыграет культового дирижера Серджу Челибидаке в байопике «Желтый галстук»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:25

Американский актер Джон Малкович («Миллиарды», «Новый папа», «На линии огня») сыграет главную роль в байопике «Желтый галстук». Картина расскажет про культового немецкого дирижера Серджу Челибидаке, пишет Variety.

В мире музыки Челибидаке известен как безумный гений. В подростковом возрасте семья не приняла любви Серджу к музыке и выгнала его из дома, но мальчик не отступил. Уже в 1936 году, в возрасте 24 лет, он стал самым молодым дирижером Берлинского филармонического оркестра.

Спустя 12 лет Челибидаке дебютировал на лондонской сцене, сделал чрезвычайно насыщенную событиями и выступлениями карьеру, и в итоге стал одним из самых востребованных дирижеров XX века. Он стал известным, в том числе, потому, что запретил выпускать свои композиции в записи. Серджу Челибидаке был убежден, что за пределами концертного зала музыка не может иметь такого же эффекта.

Малкович будет играть Челибидаке на пике карьеры и в его самые плодотворные годы. Кто сыграет дирижера в молодости, пока неизвестно. Съемки начнутся летом 2022 года в Румынии.

«Я очень рад возможности сыграть дирижера Серджу Челибидаке. Обладая уникальным талантом, он считается одним из величайших провидцев классической музыки прошлого века. Играть его в более поздние годы будет сложным и увлекательным путешествием», — сказал Джон Малкович.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Джон Малкович
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить