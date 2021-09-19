Джон Малкович сыграет культового дирижера Серджу Челибидаке в байопике «Желтый галстук»

Американский актер Джон Малкович («Миллиарды», «Новый папа», «На линии огня») сыграет главную роль в байопике «Желтый галстук». Картина расскажет про культового немецкого дирижера Серджу Челибидаке, пишет Variety.

В мире музыки Челибидаке известен как безумный гений. В подростковом возрасте семья не приняла любви Серджу к музыке и выгнала его из дома, но мальчик не отступил. Уже в 1936 году, в возрасте 24 лет, он стал самым молодым дирижером Берлинского филармонического оркестра.

Спустя 12 лет Челибидаке дебютировал на лондонской сцене, сделал чрезвычайно насыщенную событиями и выступлениями карьеру, и в итоге стал одним из самых востребованных дирижеров XX века. Он стал известным, в том числе, потому, что запретил выпускать свои композиции в записи. Серджу Челибидаке был убежден, что за пределами концертного зала музыка не может иметь такого же эффекта.

Малкович будет играть Челибидаке на пике карьеры и в его самые плодотворные годы. Кто сыграет дирижера в молодости, пока неизвестно. Съемки начнутся летом 2022 года в Румынии.

«Я очень рад возможности сыграть дирижера Серджу Челибидаке. Обладая уникальным талантом, он считается одним из величайших провидцев классической музыки прошлого века. Играть его в более поздние годы будет сложным и увлекательным путешествием», — сказал Джон Малкович.