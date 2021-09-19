Мэтт Ривз выложил фото из монтажной будки и показал новый кадр из «Бэтмена»

Режиссер Мэтт Ривз поделился в своем твиттере фотографией из монтажной будки. На стене висит телевизор, на котором можно увидеть новый кадр из грядущего «Бэтмена».

На экране изображен Роберт Паттинсон в роли Темного рыцаря с бэт-когтем в руке. Ривз поздравил поклонников супергероя с международным Днем Бэтмена, который отмечают 18 сентября.