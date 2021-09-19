Мэтт Ривз выложил фото из монтажной будки и показал новый кадр из «Бэтмена»

Режиссер Мэтт Ривз поделился в своем твиттере фотографией из монтажной будки. На стене висит телевизор, на котором можно увидеть новый кадр из грядущего «Бэтмена».
На экране изображен Роберт Паттинсон в роли Темного рыцаря с бэт-когтем в руке. Ривз поздравил поклонников супергероя с международным Днем Бэтмена, который отмечают 18 сентября.
Поклонники обратили внимание на рабочий стол постановщика, заваленный банками с таблетками и неубранной посудой. За беспорядок режиссер отдельно извинился.
Ривз также пообещал рассказать новые подробности картины на конференции DC Fandome 16 октября. Возможно, там покажут новый трейлер, над которым как раз-таки работает режиссер.
Композитор фильма Майкл Джаккино выложил отрывок из саундтрека «Бэтмена» в исполнении оркестра. В мотивах можно услышать мотивы из мелодии мультсериала 1992 года.