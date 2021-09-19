ЛСП удалят трек «Номера» со всех стриминговых площадок

В следующем твите Магадов оставил ссылку на статью в «Википедии» об эффекте Вертера — так называют волну самоубийств, возникающих после какого‑либо публично освещаемого суицида.

Трек «Номера» группы ЛСП удалят со всех стриминговых площадок. Об этом сообщил в своем твиттере менеджер группы Дмитрий Магадов.

По данным источника TJ, решение приняли самостоятельно, желая «снизить волну суицидов, сделанных под копирку». По словам собеседника, песню удалят 20 сентября.

Несколько дней назад под песню «Номера» покончила с собой молодая девушка во время прямого эфира в инстаграме.

15 сентября «Номера» пропал из поиска в тиктоке. Вместо него соцсеть перенаправляет на телефон психологической помощи и дает советы для тех, кто оказался в сложной ситуации.

В соцсети «ВКонтакте» трек «Номера» нельзя послушать с 2018 года. Тогда платформа заблокировала его по требованию Роскомнадзора за описание способа самоубийства. РКН также запретил на территории России треки ЛСП «Канкан» и «Монетка».