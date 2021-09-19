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На 102-м году жизни скончалась художница Нина Квитницкая

Виктория Шанина
Сегодня в 12:47

В Москве умерла почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая. Ей был 101 год, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Художница была найдена мертвой в своей квартире в Брюсовом переулке. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Нина Квитницкая родилась в 1919 году, училась в Московском текстильном институте и Московском институте прикладного и декоративного искусства, была участником Великой Отечественной войны. Она также признана почетным членом Союза художников СССР.

Квитницкая работала над парковой скульптурой, создавала арт-объекты из камня и металла. С 1956 года художница увлеклась росписью по фарфору, основным ее стилем была гжель — по эскизам Нины Квитницкой до сих пор расписывают изделия.

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