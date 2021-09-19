Авторы «Пацанов» придумали свою телепремию и номинировали вымышленные сериалы из вселенной шоу

Шоураннеры «Пацанов» спародировали стриминговые сервисы и церемонию вручения «Эмми», которая пройдет 19 сентября. Они придумали телевизионную премию Supie и назвали вымышленные сериалы, которые победили в ее номинациях.

Vought — корпорация, которая в сериале руководит супергероями. Компания снимает похожие на Marvel фильмы с популярными героями, а также документалки и сериалы. Их транслируют на стриминге Vought+, аналоге Disney+.

Всего в премии Supie победили пять сериалов с супергероями.