Авторы «Пацанов» придумали свою телепремию и номинировали вымышленные сериалы из вселенной шоу

Шоураннеры «Пацанов» спародировали стриминговые сервисы и церемонию вручения «Эмми», которая пройдет 19 сентября. Они придумали телевизионную премию Supie и назвали вымышленные сериалы, которые победили в ее номинациях.
Vought — корпорация, которая в сериале руководит супергероями. Компания снимает похожие на Marvel фильмы с популярными героями, а также документалки и сериалы. Их транслируют на стриминге Vought+, аналоге Disney+.
Всего в премии Supie победили пять сериалов с супергероями.
Документальный фильм «Ее глубина» («Her Deepness») об отношениях Глубины с неким осьминогом. Картину называют «глубоко трогательной и на удивление горячей»
48-часовой мини-сериал «Хоумлендер: Самая яркая ночь», показывающий реальную и без прикрас жизнь супергероя
Реалити-шоу о похудении «На исходе» («Run Yourself Thin») с ведущим Экспрессом
Детективный сериал «Мейв из Исттауна», пародирующий мини-сериал «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли
Ромком «Сосиска любви» с одноименным героем в главной роли