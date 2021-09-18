Ученые с помощью алфавита выяснили, что штамм коронавируса «Альфа» заразнее предыдущих в 100 раз

Американские ученые выяснили, что зараженные «Альфа»-штаммом коронавируса (бывший британский) выдыхают в 100 раз больше вирусных частиц по сравнению с более ранними штаммами. Исследование опубликовали на сайте Оксфордского университета.

В эксперименте участвовали добровольцы из кампуса Университета Мэриленда. 49 человек, которые переболели COVID-19, но не в их крови антитела и не обнаружились, и 8 человек с антителами, переболевших «Альфа»-штаммом и более ранними с мая 2020 года по апрель этого года. Болезнь протекала у испытуемых протекала бессимптомно или в легкой форме.

У них взяли анализы крови и слюны, пробы со смартфона, а также образцы выдыхаемого воздуха. Одних попросили трижды повторить алфавит, других — 30 раз прокричать «Go Terps» (Terps — спортивные команды Университета Мэриленда) или же спеть «Happy Birthday».

Заразившиемя «Альфа»-штаммом выдыхали в 100 раз больше вирусных РНК, чем ранее обнаруженные штаммы.