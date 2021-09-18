Завершились съемки второго сезона «Карнивал Роу»

Amazon Studio объявил о завершении съемок второго сезона «Карнивал Роу» с Орландо Блум и Карой Делевинь. Создатели показали фотографии со съемочной площадки.

Производство второго сезона началось еще в ноябре 2019 года. Большая часть успели отснять до приостановки работы из‑за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Съемки возобновились в июне этого года и закончились в сентябре.

СМИ писали, что сначала во втором сезоне планировались 12 серий, которые выпустят двумя частями — по 6 эпизодов в каждой. Но длительный перерыв в производстве изменил планы, поэтому создатели остановились на 8 эпизодах.