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Завершились съемки второго сезона «Карнивал Роу»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:40

Amazon Studio объявил о завершении съемок второго сезона «Карнивал Роу» с Орландо Блум и Карой Делевинь. Создатели показали фотографии со съемочной площадки.

Производство второго сезона началось еще в ноябре 2019 года. Большая часть успели отснять до приостановки работы из‑за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Съемки возобновились в июне этого года и закончились в сентябре.

СМИ писали, что сначала во втором сезоне планировались 12 серий, которые выпустят двумя частями — по 6 эпизодов в каждой. Но длительный перерыв в производстве изменил планы, поэтому создатели остановились на 8 эпизодах.

В инстаграме Блум выложил видео, как он сбривает бороду, которую носит его персонаж — детектив Райкрофт Филострейт. «Какое удовольствие», — сказал он. Актер также поделился фотографиями с площадки.

По сюжету идет война людей со сказочными существами. Во время нее главный герой — Райкрофт Филострейт (Блум) влюбляется в фею Виньетт Стоунмосс (Делевинь). Позднее они встречаются в городе, в котором расследуют жестокие и таинственные убийства.

Первый сезон вышел в 2019 году. Релиз второго пока не известен.

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