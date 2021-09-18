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Рост заразившихся коронавирусом, саундтреки Циммера к «Дюне» и другие новости дня
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Вышел тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» по мотивам романа Жюля Верна 18:51
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На доме, где жила президент Пушкинского музея Ирина Антонова, установят мемориальную доску 16:25
Канье Уэст подписался на две сотни случайных аккаунтов с черными аватарками. Зачем — никто не знает 15:44
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Миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве 21-летней давности 14:35
ЦИК: явка на выборах губернатора в регионах составила от 13% до 40% 14:07
Джеймс Ганн показал неудачные дубли «Отряда самоубийц». Там Джон Сина облизывает отрубленный палец 13:28
Умер бывший президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика 12:10
В России впервые с конца августа выявили больше 20 тыс. заболевших коронавирусом 11:52
Павел Дуров ограничил работу Telegram-ботов, связанных с предвыборной агитацией 11:13
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Минкульт не выдал прокатное удостоверение «Искушению» Пола Верхувена 10:18
Олег Тиньков договорился об урегулировании налоговых претензий США 9:22
Звезда «Остаться в живых» Мэттью Фокс снимется в сериале «Последний свет» вместе с Джоан Фроггатт 2:57
Ханс Циммер выпустил альбом с саундтреками к фильму «Дюна» 2:15
В сети появился трейлер хоррора «Паранормальное явление: ближайшие родственники» 1:12
IKEA выпустит коллекцию аксессуаров для геймеров 0:26
Entertainment Tonight/YouTube
Гильермо дель Торо представил первый трейлер фильма «Аллея кошмаров» Вчера в 23:07
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Дайджест

Рост заразившихся коронавирусом, саундтреки Циммера к «Дюне» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:54

За последние сутки в России зарегистрировали 20 329 случаев коронавируса. Число новых заражений впервые с 22 августа превысило 20 тысяч.

Павел Дуров приостановил работу бота «Умного голосования» в Telegram, заявив, что сделал это исходя из российских законов. Он пообещал, что мессенджер по-прежнему останется «самой свободной из онлайн-платформ — в рамках теоретически возможного».

Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США по обвинениям в сокрытии подлинных доходов и неуплате налогов. Его условия обсудят на судебном заседании 1 октября.

На 85-м году жизни скончался бывший президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика. Он бессменно возглавлял страну с 1999 по 2019 год.

Магнату в сфере недвижимости Роберту Дерсту грозит пожизненное заключение за убийство его близкой знакомой Сьюзан Берман. Миллионер случайно признался в преступлении во время съемок документального фильма.

На доме, в котором жила президент Пушкинского музея Ирина Антонова, установят мемориальную доску. Она появится по адресу Покровский бульвар, 14/5.

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения новой драме Пола Верхувена «Искушение». Картина о монахинях-лесбиянках должна была выйти на экраны 7 октября.

Шон Ганн вылизывает стекло, Джон Сина облизывает отрубленный палец. Это неудачные дубли «Отряда самоубийц», на которых актеры случайно падают и просто шутят друг над другом.

В сети появился первый трейлер нуара Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». В нем Брэдли Купер играет мошенника, выдающего себя за телепата, а Кейт Бланшетт — соблазнительного психиатра, пытающегося раскрыть его обман.

Седьмой фильм франшизы «Паранормальное явление» выйдет в конце октября на стриминговом сервисе Paramount+. Картина станет перезагрузкой всей серии и, судя по трейлеру, расскажет об ужасах, проникших в общину амишей.

Вышел альбом с саундтреками к фильму Дени Вильнева «Дюна». Все композиции написаны Хансом Циммером.

Канье Уэст зачем‑то подписался на более 200 случайных аккаунтов в инстаграме — знаменитостей и обычных людей. Их объединяет одно: у всех черные аватарки.

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