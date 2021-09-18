Рост заразившихся коронавирусом, саундтреки Циммера к «Дюне» и другие новости дня

За последние сутки в России зарегистрировали 20 329 случаев коронавируса. Число новых заражений впервые с 22 августа превысило 20 тысяч.

Павел Дуров приостановил работу бота «Умного голосования» в Telegram, заявив, что сделал это исходя из российских законов. Он пообещал, что мессенджер по-прежнему останется «самой свободной из онлайн-платформ — в рамках теоретически возможного».

Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США по обвинениям в сокрытии подлинных доходов и неуплате налогов. Его условия обсудят на судебном заседании 1 октября.

На 85-м году жизни скончался бывший президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика. Он бессменно возглавлял страну с 1999 по 2019 год.

Магнату в сфере недвижимости Роберту Дерсту грозит пожизненное заключение за убийство его близкой знакомой Сьюзан Берман. Миллионер случайно признался в преступлении во время съемок документального фильма.

На доме, в котором жила президент Пушкинского музея Ирина Антонова, установят мемориальную доску. Она появится по адресу Покровский бульвар, 14/5.

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения новой драме Пола Верхувена «Искушение». Картина о монахинях-лесбиянках должна была выйти на экраны 7 октября.

Шон Ганн вылизывает стекло, Джон Сина облизывает отрубленный палец. Это неудачные дубли «Отряда самоубийц», на которых актеры случайно падают и просто шутят друг над другом.

В сети появился первый трейлер нуара Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». В нем Брэдли Купер играет мошенника, выдающего себя за телепата, а Кейт Бланшетт — соблазнительного психиатра, пытающегося раскрыть его обман.

Седьмой фильм франшизы «Паранормальное явление» выйдет в конце октября на стриминговом сервисе Paramount+. Картина станет перезагрузкой всей серии и, судя по трейлеру, расскажет об ужасах, проникших в общину амишей.

Вышел альбом с саундтреками к фильму Дени Вильнева «Дюна». Все композиции написаны Хансом Циммером.

Канье Уэст зачем‑то подписался на более 200 случайных аккаунтов в инстаграме — знаменитостей и обычных людей. Их объединяет одно: у всех черные аватарки.