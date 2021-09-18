В Нотр-Даме завершили работы по укреплению сводов. Реставрация собора начнется предстоящей зимой

Работы по укреплению конструкции в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери завершены, таким образом, храм готов к реставрации. Об этом сообщает Reuters.

Первые восстановительные работы планируется начать этой зимой. В сентябре специалисты приступят к очистке внутренних стен и пола здания.

По требованию французских властей, собор будет восстановлен именно в таком виде, каким он был до пожара. После реконструкции его украсит точная копия шпиля Эжена Виолле-ле-Дюка высотой 93 метра, который пристроили к собору в 1859 году.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. В результате пожара, который продлился больше девяти часов, полностью обгорела и обрушилась крыша вместе со шпилем и часами, огнем была охвачена вся деревянная часть собора.