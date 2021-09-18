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На доме, где жила президент Пушкинского музея Ирина Антонова, установят мемориальную доску

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:25

На доме, в котором жила президент Пушкинского музея Ирина Антонова, установят мемориальную доску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Памятная доска появится по адресу: Покровский бульвар, 14/5.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что установка мемориальной доски Антоновой является важным событием не только для города, но и для всей мировой общественности.

«Говорить о достоинствах Ирины Александровны можно бесконечно, 75 лет своей жизни она посвятила Пушкинскому музею. Благодаря ее профессиональным качествам музей не только стал значимым культурным центром страны, но и получил международное признание. Очень важно, что теперь ее память будет навсегда увековечена в столице», — сказал он.

В марте мемориальную доску в память о главе ГМИИ им. А.С.Пушкина установили на фасаде главного здания музея. До этого Минкульт поддержал идею создать премию имени Антоновой за достижения в развитии музейного дела.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в декабре 2020 года в возрасте 98 лет. Причиной ее смерти стал коронавирус.

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