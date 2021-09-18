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В Доме творчества «Переделкино» запретили фотографировать, чтобы избежать наплыва тиктокеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:50

В Доме творчества писателей «Переделкино» посетителям запретили фотографироваться, чтобы не привлекать внимание тиктокеров. Об этом The Village рассказал Денис, гость центра.

17 сентября Денис вместе с женой приехал в «Переделкино» для свадебной фотосессии. Когда фотограф достал камеру, к ним подошел администратор и сказал, что это место «для творческих людей» и в Доме творчества не хотят, «чтобы туда приходили снимать контент для тиктоков и инстаграмов».

Денис ответил, что раньше посетители «Переделкино» выкладывали в соцсети снимки и видео оттуда, тем самым о центре узнавали все больше людей, но паре все равно запретили снимать.

Руководство Дома творчества в комментарии изданию объяснили, что по правилам в центре не разрешается делать коммерческие и некоммерческие фотосессии с моделями, реквизитом и профессиональным оборудованием. Делать фотографии на телефон и на память не запрещено.

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