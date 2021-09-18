Канье Уэст подписался в инстаграме на более 200 аккаунтов случайных людей. Теперь в его подписках профили только с черными аватарками, как и его обложка к «Donda».

Уэст подписался как на известных артистов — Кендрика Ламара, 88-Keys, Дензела Карри, Файа Хадра, так и на людей с несколькими сотнями подписчиков. Смысла такого решения пока что никто не понимает.

The Flow отметил, что на некоторые неизвестные аккаунты подписаны люди из окружения Канье. За страницей пользователя с ником superrrdani с 234 подписчиками следит Ким Кардашьян.

Для многих стала сюрпризом подписка Уэста на них. В описании некоторые пишут имя рэпера.