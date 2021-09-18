ЦИК: явка на выборах губернатора в регионах составила от 13% до 40%

Явка избирателей на выборах губернатора в девяти регионах составила от 13% до 40%. Об этом «Интерфаксу» сообщили в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

Самый высокий процент зафиксирован на выборах главы Республики Тыва — 40,01%. Второе место по явке заняла Чечня с 38,89%.

Следом идут Мордовия (25,91%), Белгородская область (22,90%), Тульская область (22,66%), Пензенская область (22,25%) и Хабаровский край (17,01%).

Меньше всего явка в Ульяновской (14,30%) и Тверской (13,58%) областях.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва. Россиянам предлагается выбрать из 14 политических партий 225 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.