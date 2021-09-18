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Умер бывший президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:10

На 85-м году жизни скончался бывший президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика. Он бессменно возглавлял страну с 1999 по 2019 год.

О смерти Бутефлики сообщил государственный телеканал TV1 в Facebook. О причинах его смерти не сообщается.

Абдель-Азиз Бутефлика четыре раза избирался президентом Алжира. После принесения президентской присяги он почти не появлялся на публике.

В 2019 году он в пятый раз подал заявку на участие в выборах, что вызвало массовые протесты в Алжире. На их фоне Бутефлика отказался баллотироваться в президенты и ушел в отставку

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