Олег Тиньков договорился об урегулировании налоговых претензий США

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы в базе суда Северного округа Калифорнии.

Соглашение и его условия будут обсуждаться в ходе судебного заседания, которое предлагается провести в формате видеоконференции 1 октября. Согласно документу, Тиньков не может приехать на слушания в США из‑за ослабленного болезнью иммунитета.

Представитель бизнесмена отказался от комментариев.

Как пояснил РБК управляющий партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев, в случае таких сделок налогоплательщик признает вину полностью или частично и уплачивает сумму доначисленных налогов, после чего его уголовное преследование прекращается.

О претензиях властей США к Тинькову стало известно в марте 2020 года. Тогда Минюст США сообщил, что предприниматель обвиняется в сокрытии подлинных доходов и уклонении от уплаты налогов. По предъявленным обвинениям ему грозило суммарно до шести лет тюрьмы.

Вскоре после этого миллиардер сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии и ему приходится бороться за жизнь. В июле прошлого года ему сделали пересадку костного мозга в Лондоне. В декабре Тиньков сообщил, что после пересадки у него наступила полная ремиссия.