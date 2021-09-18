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IKEA выпустит коллекцию аксессуаров для геймеров

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:26

Компания IKEA объявила, что выпустит совместно с брендом Asus коллекцию аксессуаров для геймеров. Об этом производитель рассказал на своем сайте.

В линейку войдут не менее 30 предметов. Среди них будут подставка для кружки, эластичный коврик для мыши, подушка для шеи, кольцевая подсветка, игровые столы и кресла. Товары будут стоить от 10 до 599 долларов.

Аксессуары будут рассортированы по шести категориям: Uppspel, Lanespelare, Matchspel, Gruppspel, Utespelare, Huvudspelar. Предметы под именем Uppspel созданы Asus и Republic of Gamers, над остальными работали специалисты IKEA.

В продажу коллекция для геймеров выйдет уже в октябре 2021 года. Ее можно будет купить во всех фирменных магазинах IKEA.

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