Из медресе имени Курамухаммада-хаджи Рамазанова, расположенного в Махачкале, госпитализировали 30 человек, в том числе 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет. У всех них обнаружена кишечная инфекция. Об этом сообщил Минздрав Республики Дагестан.

Людей отвезли в перепрофилированный инфекционный стационар Республиканского кожно-венерологического диспансера. Их состояние оценивают преимущественно как средней степени тяжести.

У пострадавших наблюдаются слабость, тошнота, рвота, жидкий стул, температура до 38 градусов, отметили в министерстве. Предположительно, отравление может быть связано с обедом в столовой при медресе днем ранее: дети ели, в частности, голубцы и торт.

«Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи», — заявили в Роспотребнадзоре.

Среди заболевших оказались не только дагестанские дети, но также трое детей из Чечни, двое из Алтайского края и один ребенок из Ставропольского края. Они находились в Махачкале по приглашению медресе.