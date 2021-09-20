перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Infected Mushroom выступят на фестивале «Дикая мята» в Тульской области 13:12
Россиянку приговорили к полутора годам колонии в Беларуси за твит о Лукашенко 12:51
Пресс-материалы
Металлический лес и экологичное будущее: арт-объект из самого низкоуглеродного алюминия 12:02
За сутки в России выявили 19 744 случая коронавируса 11:58
На всех станциях московского метро заработала оплата лицом 11:57
Детям в Китае запретили сидеть в тиктоке дольше 40 минут в день 11:46
В Пермском госуниверситете открыли стрельбу. Погибли 8 человек Обновлено в 11:04
Nordwood/Unsplash
Роскомнадзор разработает нейросеть для поиска экстремизма и пропаганды наркотиков на фото и видео 10:39
Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края 9:57
«Корона», «Мейр из Исттауна» и «Ход королевы»: победители премии «Эмми-2021» 9:10
Юлия Пересильд и Клим Шипенко завершили первую тренировку на Байконуре перед полетом в космос Вчера в 20:46
Автор саундтреков для «Властелина Колец» Говард Шор может написать музыку для сериала о Средиземье Вчера в 19:55
Рекордная явка на онлайн-голосовании, новый ролик Канье Уэста и другие новости дня
Вчера в 18:32 дайджест
«Новая газета» сообщила о мощных DDoS-атаках на сайт издания Вчера в 18:24
На «Кинотавре» показали короткометражку «Ангел». Это режиссерский дебют Александра Петрова Вчера в 17:07
Явка на онлайн-голосовании в Москве побила рекорд и превысила 90% Вчера в 16:56
Канье Уэст опубликовал ролик с архивными фотографиями своей семьи под «Donda Chant» Вчера в 15:57
Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 в Москве с окончанием отпусков и началом учебного года Вчера в 15:25
Студия La Claqueta выпустит мультфильм о жертвах гендерного насилия Вчера в 15:19
Мэтт Ривз выложил фото из монтажной будки и показал новый кадр из «Бэтмена» Вчера в 14:35
Отключить рекламу

Металлический лес и экологичное будущее: арт-объект из самого низкоуглеродного алюминия

Виктория Шанина
Сегодня в 12:02

Производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group совместно с лондонским Музеем Виктории и Альберта создали арт-объект из алюминия с самым низким в мире углеродным следом. Он посвящен приближающемуся всемирному климатическому форуму COP26.

Скульптура получила название «Между небом и лесом», а разработала ее студия дизайна Nebbia Works из Лондона. Это скрепленные между собой 27 отдельных листов из низкоуглеродного алюминия, имитирующих стволы деревьев. Материал производится по технологии инженеров металлургического бизнеса En+. Новые экологичные разработки в компании внедряются в соответствии со стратегией низкоуглеродного развития, вектор которой в свое время задал основатель Еn+ Олег Дерипаска.

Металлический лес расположен в неглубоком бассейне в саду Джона Мадейски, на территории Музея Виктории и Альберта. Свет отражается от воды и металла, создавая красивый мерцающий эффект. Инсталляция открыта для посетителей, поэтому любой желающий может прогуляться под серебристым навесом скульптуры.

«Алюминий может восприниматься как холодный металл, используемый для мира техники и машин. Мы хотели концептуально передать характер и поэтику этого металла с помощью определенного метода его обработки. Скульптура передает ощущение непредсказуемости и несовершенства, с которыми мы сталкиваемся в природе. Наш арт-объект позволит погрузиться в сказочную атмосферу между небом и отражением неба, между миром и его отражением».
Мадхав Кидао, директор Nebbia Works

Авторы проекта уверены, что использование низкоуглеродных материалов — это важный шаг на пути к экологичному будущему. Алюминий может стать ключевым инструментом для обеспечения устойчивого экономического развития и реализации зеленой повестки.

«В дальнейшем скульптура будет перевезена в Глазго, на COP26. Она станет наглядным примером того, насколько велика роль алюминия в достижении целей Парижского соглашения, направленных на противодействие климатическим изменениям», — заявил исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Грегори Баркер.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
En+ Group
Люди
Олег Дерипаска
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить