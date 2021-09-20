Металлический лес и экологичное будущее: арт-объект из самого низкоуглеродного алюминия

Производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group совместно с лондонским Музеем Виктории и Альберта создали арт-объект из алюминия с самым низким в мире углеродным следом. Он посвящен приближающемуся всемирному климатическому форуму COP26.
Скульптура получила название «Между небом и лесом», а разработала ее студия дизайна Nebbia Works из Лондона. Это скрепленные между собой 27 отдельных листов из низкоуглеродного алюминия, имитирующих стволы деревьев. Материал производится по технологии инженеров металлургического бизнеса En+. Новые экологичные разработки в компании внедряются в соответствии со стратегией низкоуглеродного развития, вектор которой в свое время задал основатель Еn+ Олег Дерипаска.
Металлический лес расположен в неглубоком бассейне в саду Джона Мадейски, на территории Музея Виктории и Альберта. Свет отражается от воды и металла, создавая красивый мерцающий эффект. Инсталляция открыта для посетителей, поэтому любой желающий может прогуляться под серебристым навесом скульптуры.
Авторы проекта уверены, что использование низкоуглеродных материалов — это важный шаг на пути к экологичному будущему. Алюминий может стать ключевым инструментом для обеспечения устойчивого экономического развития и реализации зеленой повестки.
«В дальнейшем скульптура будет перевезена в Глазго, на COP26. Она станет наглядным примером того, насколько велика роль алюминия в достижении целей Парижского соглашения, направленных на противодействие климатическим изменениям», — заявил исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Грегори Баркер.