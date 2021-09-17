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Студия Context. Diana Vishneva отметит день рождения специальной программой

Семён Гудошников
Сегодня в 15:54

Танцевальная студия Context прима-балерины Дианы Вишневой подготовила специальную программу к своему дню рождения. 20 сентября проекту исполняется четыре года. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители студии.

В праздничную программу вошла серия занятий разных направлений для учеников, друзей и партнеров Context: в 11.30 занятие «Репертуар» проведет Наталия Падалко, в 13.30 она же — «Вальсируем от души 50 плюс».

В 17.30 стартует тренировка «Пуанты» от Александра Иосифиди, в 18.00 — «Секреты продольного шпагата» от Владислава Платонова. В 19.15 и 20.30 два занятия проведет Алевтина Грунтовская — сперва «Стретчинг в гамаках», затем «Contemporary». Записаться в одну из групп можно здесь.

«Всего за четыре года мы прошли хороший путь становления и развития: от небольшой, но разнообразной программы занятий к сезонным интенсивам, мастер-классам звезд балета, детским группам и уникальным занятиям по лечебной гимнастике и расслаблению тела», — отметила Вишнева.

Студия Context. Diana Vishneva создана в 2017 году как творческая резиденция прима-балерины. Она открылась в здании «Бутылка» на петербургском острове Новая Голландия. Сперва в студии проводили занятия по классическому танцу и йоге, но затем к ним добавились программы по современному танцу, растяжке, стретчингу в гамаках, зимние и летние интенсивы для танцоров.

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