В музее Амстердама появился ранее неизвестный эскиз Ван Гога

Работа, выполненная в самом начале творческого пути великого импрессиониста, называется «Изношенный». На ней изображен старик в рабочем комбинезоне, который сидит на стуле сгорбившись и обхватив голову руками.

Набросок более ста лет хранился в частной коллекции в Нидерландах. Он был известен только в узком кругу ценителей живописи. Владелец эскиза пожелал остаться неизвестным.

«Мы гордимся тем, что имеем возможность поделиться этим ранним рисунком и его историей с нашими посетителями», — сказала директор музея Эмили Горденкер, отметив, что посмотреть на «Изношенного» вживую можно будет до 2 января 2022 года.

Сотрудники музея подтвердили подлинность работы. По их словам, стиль и даже использованные материалы (плотницкий карандаш и акварельная бумага) свидетельствуют о том, что это одна из работ Ван Гога гаагского периода. Тогда он совершенствовал навыки портретиста.

В начале сентября Эрмитаж выставил на продажу NFT с цифровыми копиями картин Кандинского, да Винчи и Ван Гога. В их числе оказались «Уголок сада в Монжероне», «Юдифь», «Мадонна Литта», «Композиция VI» и «Куст сирени».