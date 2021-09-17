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В музее Амстердама появился ранее неизвестный эскиз Ван Гога

Виктория Шанина
Сегодня в 12:38

В Музее Винсента Ван Гога в Амстердаме выставили неизвестный ранее карандашный набросок художника. Эскиз датирован 1882 годом и подписан Ван Гогом, сообщает ABC.

Работа, выполненная в самом начале творческого пути великого импрессиониста, называется «Изношенный». На ней изображен старик в рабочем комбинезоне, который сидит на стуле сгорбившись и обхватив голову руками.

Набросок более ста лет хранился в частной коллекции в Нидерландах. Он был известен только в узком кругу ценителей живописи. Владелец эскиза пожелал остаться неизвестным.

«Мы гордимся тем, что имеем возможность поделиться этим ранним рисунком и его историей с нашими посетителями», — сказала директор музея Эмили Горденкер, отметив, что посмотреть на «Изношенного» вживую можно будет до 2 января 2022 года.

Сотрудники музея подтвердили подлинность работы. По их словам, стиль и даже использованные материалы (плотницкий карандаш и акварельная бумага) свидетельствуют о том, что это одна из работ Ван Гога гаагского периода. Тогда он совершенствовал навыки портретиста.

В начале сентября Эрмитаж выставил на продажу NFT с цифровыми копиями картин Кандинского, да Винчи и Ван Гога. В их числе оказались «Уголок сада в Монжероне», «Юдифь», «Мадонна Литта», «Композиция VI» и «Куст сирени».

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