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Визовые центры Ирландии начали вновь принимать заявления на краткосрочные визы

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:03

Визовые центры Ирландии в России возобновили прием документов на краткосрочные визы категории С, в том числе туристические. Об этом сообщил «Интерфакс».

Визы можно будет получить в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове. Чтобы подать заявление, необходимо предварительно записаться.

«Мы рады объявить о возобновлении обработки всех краткосрочных виз категории С. Сюда же входят поездки с целью изучения английского языка. Просим вас заранее записываться на посещение визового центра Ирландии при планировании визита», — сказали в VFS Global.

Российским туристам для въезда в Ирландию потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Его не будут требовать только у детей до 12 лет. Также приезжающих попросят заполнить специальную форму.

Гражданам России предстоит выдержать двухнедельный карантин после прилета. Его можно будет сократить, если сдать повторный ПЦР-тест спустя пять дней. В изоляции можно оставаться в отеле, а также у друзей или родственников.

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