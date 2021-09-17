Компания Disney построила в Англии дом Винни-Пуха. Его можно будет снять на Airbnb

Студия Disney построила дом Винни-Пуха в Эшдаунском лесу в Англии. Проект приурочили к 95-му дню рождению героя. Об этом компания рассказала на своем сайте.

Деревянный коттедж оформил аниматор Ким Рэймонд, рисующий мультики о медвежонке уже более 30 лет. Интерьер домика вдохновлен работами Эрнеста Шепарда — первого иллюстратора историй о Винни-Пухе.

Домик можно будет арендовать через сервис Airbnb. Всего, как отмечает компания, организуют два заезда. Забронировать один из них можно будет с 20 сентября. Всего в коттедже возможно разместить одновременно до четырех гостей.

«Дом медвежонка Винни — это уникальный проект, оживляющий сказочный мир очаровательного мишки для его поклонников и напоминающий о тех самых приключениях, которыми в течение вот уже 95 лет зачитывается множество людей», — сказал Рэймонд.