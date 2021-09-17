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Компания Disney построила в Англии дом Винни-Пуха. Его можно будет снять на Airbnb

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:26

Студия Disney построила дом Винни-Пуха в Эшдаунском лесу в Англии. Проект приурочили к 95-му дню рождению героя. Об этом компания рассказала на своем сайте.

Деревянный коттедж оформил аниматор Ким Рэймонд, рисующий мультики о медвежонке уже более 30 лет. Интерьер домика вдохновлен работами Эрнеста Шепарда — первого иллюстратора историй о Винни-Пухе.

Домик можно будет арендовать через сервис Airbnb. Всего, как отмечает компания, организуют два заезда. Забронировать один из них можно будет с 20 сентября. Всего в коттедже возможно разместить одновременно до четырех гостей.

«Дом медвежонка Винни — это уникальный проект, оживляющий сказочный мир очаровательного мишки для его поклонников и напоминающий о тех самых приключениях, которыми в течение вот уже 95 лет зачитывается множество людей», — сказал Рэймонд.

Художник сам придумал орнамент обоев для домика, а также разместил на буфетных полках горшочки с медом — любимым угощением персонажа. Также для гостей в доме оставили пледы, журналы и коврики для йоги.

Создатели проекта надеются, что поклонники Винни-Пуха смогут расслабиться и отдохнуть посреди леса. Для этого в доме оборудована удобная зона отдыха и уютная обеденная зона под открытым небом.

Представительница Airbnb Кэтрин Пауэлл отметила, что домик Винни Пуха — «самое подходящее место для ничегонеделания». Тем не менее, гостям предложат дополнительные развлечения: экскурсию по Большому лесу, игры в Пустяки на знаменитом мосту и дегустацию местных блюд.

Остаться дома у медвежонка можно будет только на один день. В это время, согласно правилам, нельзя будет приводить в коттедж слонопотамов или домашних животных, залезать руками в горшки с медом и курить.

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