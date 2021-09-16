Власти Эстонии освободили от карантина и тестирования туристов, привитых российскими вакцинами

Эстония разрешила приезжающим в страну иностранцам не сдавать тест на COVID-19 и не соблюдать самоизоляцию, если они прошли вакцинацию российскими препаратами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения страны.

Также власти готовы принимать на тех же условиях туристов, привитых вакцинами иных стран, если те получили разрешение на продажу и признаны в государстве происхождения. Обладатели сертификатов о вакцинации смогут посещать общественные места без ограничений.

«Полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом о прививках в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации», — сказал директор по связям с общественность депздрава Имре Каас.

Эти правила касаются только тех, кто сделал обе прививки от коронавируса. «Одна прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», — подчеркнул Каас.