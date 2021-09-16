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Квир-проект «Открытые» закрывается. Но подкаст «Нараспашку» продолжит выходить

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:59

Медиапроект «Открытые», посвященный жизни и проблемам людей ЛГБТК+ в России, закрывается. Редакция квир-журнала объявила об этом на своем сайте.

Команда призналась, что издание было «низовой инициативой, содружеством людей ЛГБТК+ разных профессий и компетенций», которые в данный момент хотят больше внимания уделять другим своим проектам.

«Сайт остается — решили сохранить его как память: заходите, перечитывайте любимые статьи. Кроме того, телеграм-канал „Открытых“ переходит в наследство команде „Нараспашку“ (не отписывайтесь!). Спасибо большое, что были с нами эти три года», — написали «Открытые».

Создатели проекта пообещали, что продолжат выпускать подкаст «Нараспашку», посвященный современным российским квир-явлениям. Также они поделились ссылками на другие свои инициативы, среди них — OMGyes.com, «Помыла руки», «Лесбийское лобби», «Тетки» и Dragzina.

«Мне хочется, чтобы закрытие „Открытых“ стал поводом для развития других квир-проектов. Будет супер, если люди будут использовать наши наработки для реализации своих грандиозных идей», — прокомментировал сооснователь «Открытых» Дима Козаченко.

Летом «Афиша Daily» рассказывала о видео о нежности и бережности, которое «Открытые» подготовили к Месяцу гордости. А весной к Дню видимости лесбиянок «Открытые» выпустили фотопроект, о нем мы писали здесь.

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