Квир-проект «Открытые» закрывается. Но подкаст «Нараспашку» продолжит выходить

Медиапроект «Открытые», посвященный жизни и проблемам людей ЛГБТК+ в России, закрывается. Редакция квир-журнала объявила об этом на своем сайте.
Команда призналась, что издание было «низовой инициативой, содружеством людей ЛГБТК+ разных профессий и компетенций», которые в данный момент хотят больше внимания уделять другим своим проектам.
«Сайт остается — решили сохранить его как память: заходите, перечитывайте любимые статьи. Кроме того, телеграм-канал „Открытых“ переходит в наследство команде „Нараспашку“ (не отписывайтесь!). Спасибо большое, что были с нами эти три года», — написали «Открытые».
Создатели проекта пообещали, что продолжат выпускать подкаст «Нараспашку», посвященный современным российским квир-явлениям. Также они поделились ссылками на другие свои инициативы, среди них — OMGyes.com, «Помыла руки», «Лесбийское лобби», «Тетки» и Dragzina.
«Мне хочется, чтобы закрытие „Открытых“ стал поводом для развития других квир-проектов. Будет супер, если люди будут использовать наши наработки для реализации своих грандиозных идей», — прокомментировал сооснователь «Открытых» Дима Козаченко.
Летом «Афиша Daily» рассказывала о видео о нежности и бережности, которое «Открытые» подготовили к Месяцу гордости. А весной к Дню видимости лесбиянок «Открытые» выпустили фотопроект, о нем мы писали здесь.