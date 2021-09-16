Квир-проект «Открытые» закрывается. Но подкаст «Нараспашку» продолжит выходить

Медиапроект «Открытые», посвященный жизни и проблемам людей ЛГБТК+ в России, закрывается. Редакция квир-журнала объявила об этом на своем сайте.

Команда призналась, что издание было «низовой инициативой, содружеством людей ЛГБТК+ разных профессий и компетенций», которые в данный момент хотят больше внимания уделять другим своим проектам.

«Сайт остается — решили сохранить его как память: заходите, перечитывайте любимые статьи. Кроме того, телеграм-канал „Открытых“ переходит в наследство команде „Нараспашку“ (не отписывайтесь!). Спасибо большое, что были с нами эти три года», — написали «Открытые».