«Возвращаемся домой»: Netflix выпустил трейлер 2-го сезона «Иной жизни»

Научная фантастика рассказывает о космонавте Нико Брекинридж, которая исследует происхождение таинственного инопланетного артефакта со своей командой. В ходе работы ученые сталкиваются с настоящими ужасами в космосе.

Netflix опубликовал трейлер нового сезона сериала «Иная жизнь». Премьера продолжения шоу состоится уже в октябре 2021 года.

Во втором сезоне герои попытаются вернуться на землю. Их космический корабль может стать целью мощной атаки. Буквально на их глазах инопланетная раса Ахайя уничтожила целую планету, поэтому договориться с врагами не получится — остается только рисковать.

Премьера первого сезона «Иной жизни» состоялась на Netflix еще в 2019 году. Съемки второго сезона были отложены из‑за пандемии и начались только в конце 2020 года.

Автор проекта — сценарист и продюсер Аарон Мартин. В ролях: Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Элизабет Ладлоу («Ходячие мертвецы»), Блю Хант («Древние»), А.Дж.Ривера («Бесстыжие»), Сэмюэль Андерсон («Доктор Кто»), Джейк Абель («Сверхъестественное») и другие.