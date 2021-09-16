«Возвращаемся домой»: Netflix выпустил трейлер 2-го сезона «Иной жизни»

Netflix опубликовал трейлер нового сезона сериала «Иная жизнь». Премьера продолжения шоу состоится уже в октябре 2021 года.
Научная фантастика рассказывает о космонавте Нико Брекинридж, которая исследует происхождение таинственного инопланетного артефакта со своей командой. В ходе работы ученые сталкиваются с настоящими ужасами в космосе.
Во втором сезоне герои попытаются вернуться на землю. Их космический корабль может стать целью мощной атаки. Буквально на их глазах инопланетная раса Ахайя уничтожила целую планету, поэтому договориться с врагами не получится — остается только рисковать.
Премьера первого сезона «Иной жизни» состоялась на Netflix еще в 2019 году. Съемки второго сезона были отложены из‑за пандемии и начались только в конце 2020 года.
Автор проекта — сценарист и продюсер Аарон Мартин. В ролях: Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Элизабет Ладлоу («Ходячие мертвецы»), Блю Хант («Древние»), А.Дж.Ривера («Бесстыжие»), Сэмюэль Андерсон («Доктор Кто»), Джейк Абель («Сверхъестественное») и другие.