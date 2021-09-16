ВОЗ отложил одобрение «Спутника V», «Телохранителя» переснимут и другие новости дня

Суд приостановил распоряжение МВД о нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России. Он может оставаться в России до вступления решения суда в законную силу, следующее заседание намечено на 5 октября.

The Bell сообщил, что Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после перенесенного COVID-19. Сейчас режиссеру, который лечится в Германии, стало лучше — недавно его отключили от всех систем жизнеобеспечения.

Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболело «несколько десятков человек». Режим самоизоляции президенту придется соблюдать в течение нескольких дней.

ВОЗ отложила одобрение «Спутника V» из‑за несоответствия практик производства. Процесс лицензирования возобновится после проведения необходимых изменений и запроса новой инспекции.

В Воронежской области неизвестный проник в отдел полиции, взорвал бомбу и скрылся. В результате пострадал полицейский, он находится в тяжелом состоянии.

SpaceX впервые запустила в космос полностью гражданский экипаж. На борту трехдневной экспедиции — миллиардер, помощница врача, ветеран ВВС и предпринимательница.

Суд отклонил иск с обвинением Мэрилина Мэнсона в изнасиловании. Выдвинутых обвинений оказалось недостаточно для разбирательства.

В Домодедово нашли собаку, пропавшую в аэропорте шесть дней назад. Питомец прибежал на запах хозяйки.

Антон Долин снимет документалку об Алексее Германе-старшем и его фильме «Трудно быть богом». Это режиссерский дебют кинокритика.

Warner Bros. переснимет фильм «Телохранитель» 1992 года с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером. Сценарий картины напишет Мэттью Лопес, кто сыграет главные роли, пока неизвестно.

Hulu показал трейлер сериала «Ломка» с Майклом Китоном в главной роли. Проект расскажет об опиоидном кризисе в США и попытках разрешить проблему массовой зависимости.

В Москве пройдет XXII Международный театральный фестиваль «Новый европейский театр». Спектакли представят главные трендсеттеры современного театра Метте Ингвартсен, Сюзанна Кеннеди, Борис Никитин, Филипп Кен. Гвоздь программы — перформанс «Sun & Sea».