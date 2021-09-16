Британский журнал Dazed, пишущий об искусстве, культуре и стиле, выпустил книгу «Dazed: 30 years confused» по случаю своего 30-летнего юбилея. Она посвящена культовым обложкам, рассказали журналисты на сайте медиа.
В издание вошли десять обложек, созданных для журнала такими авторами как дизайнер Айрис Апфель, певица Бьорк, музыкант Дев Хайнс и венесуэльская артистка Арка. Каждая из глав книги посвящена отдельной обложке.
«От первого официального, записанного разговора между Александром Маккуином и Дэвидом Боуи и дизайнерской обложкой „Fashion-Able?“ до редкого появления, а также гостевого редактирования Челси Мэннинг и снимка рэпера Young Thug, сделанного Харли Вейр, книга исследует прошлое, настоящее и будущее издания, рассматривая, как ранние манифесты Dazed повлияли на дух журнала сегодня», — написали авторы.
Книга выйдет в продажу 28 сентября. Одновременно с этим Вирджил Абло выпустит ограниченный тираж сумок для книг. Их будет 100 штук, на каждой будет изображена надпись «Impressionist». Сумки можно буде купить на лондонском рынке Dover Street Market.