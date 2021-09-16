Британский журнал Dazed, пишущий об искусстве, культуре и стиле, выпустил книгу «Dazed: 30 years confused» по случаю своего 30-летнего юбилея. Она посвящена культовым обложкам, рассказали журналисты на сайте медиа.

В издание вошли десять обложек, созданных для журнала такими авторами как дизайнер Айрис Апфель, певица Бьорк, музыкант Дев Хайнс и венесуэльская артистка Арка. Каждая из глав книги посвящена отдельной обложке.