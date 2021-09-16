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С Александра Паля сняли обвинения в избиении хоккеиста

Виктория Шанина
Сегодня в 20:13

Уголовное дело в отношении актера Александра Паля, обвиняемого в избиении хоккеиста Кевина Антипова, прекращено. Спортсмен отказался от претензий, сообщает телеграм-канал «112».

Антипов не стал выдвигать обвинения против Паля. Хоккеист заявил, что травмы он получил «в результате падения с высоты собственного роста» и претензий к актеру у него нет.

О драке стало известно в апреле 2021 года. По версии «112», Паль напал на спортсмена 23 апреля в центре Москвы с двумя друзьями. Антипов праздновал день рождения своего отца и уже собирался домой, когда на улице к нему приблизились трое незнакомцев.

Спортсмен попал в больницу с травмами головы и челюсти. Антипов опознал Паля на месте, его допрашивала полиция. По словам потерпевшего, в момент инцидента актер находился в нетрезвом состоянии. Уголовное дело, по информации «Рен ТВ», было возбуждено по статье 116 УК («Побои»).

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