Третий сезон документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» выпустят в соцсети «ВКонтакте»

У документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» появится третий сезон. Его можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке мобильного оператора «Билайн». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.
Команда поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» выпустит девять новых серий. В них будут показаны рабочие будни волонтеров, помогающих потерявшимся и пропавшим людям. Авторы документального сериала надеются, что он побудит больше людей присоединиться к поискам.
Представитель «Билайна» Евгения Чистова отметила, что начать помогать отряду сегодня просто: для этого достаточно подписаться на смс-информирование об активных поисках рядом. Такой сервис доступен бесплатно на сайте lizaalert.beeline.ru, им уже пользуются 72 тыс. человек.
«Афиша Daily» ранее рассказывала истории потерявшихся людей, обсуждала с руководством «Лиза Алерт», откуда берутся волонтеры, а также разговаривала с добровольцами об их обучении и работе.