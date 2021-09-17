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Третий сезон документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» выпустят в соцсети «ВКонтакте»

Юлия Онодэра
Сегодня в 10:51

У документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» появится третий сезон. Его можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке мобильного оператора «Билайн». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Команда поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» выпустит девять новых серий. В них будут показаны рабочие будни волонтеров, помогающих потерявшимся и пропавшим людям. Авторы документального сериала надеются, что он побудит больше людей присоединиться к поискам.

«Документальные съемки — это еще одна возможность показать деятельность отряда изнутри, привлечь внимание общественности к непростой проблеме, в решении которой действительно важна помощь каждого. Мы снимаем реальные поиски, реальные истории спасения людей. Мы не записываем интервью, не ищем удачных локаций, не организовываем для съемок ничего специально. Наша съемочная группа, зрители и партнеры, помогающие в реализации, фактически становятся непосредственными свидетелями и участниками спасения. Нам важно, чтобы сериал затронул сердца как можно большего количества людей — отряду всегда нужны новые волонтеры»
Григорий Сергеев
председатель Лиза Алерт

Представитель «Билайна» Евгения Чистова отметила, что начать помогать отряду сегодня просто: для этого достаточно подписаться на смс-информирование об активных поисках рядом. Такой сервис доступен бесплатно на сайте lizaalert.beeline.ru, им уже пользуются 72 тыс. человек.

«Афиша Daily» ранее рассказывала истории потерявшихся людей, обсуждала с руководством «Лиза Алерт», откуда берутся волонтеры, а также разговаривала с добровольцами об их обучении и работе.

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