Третий сезон документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» выпустят в соцсети «ВКонтакте»

У документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» появится третий сезон. Его можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке мобильного оператора «Билайн». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Команда поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» выпустит девять новых серий. В них будут показаны рабочие будни волонтеров, помогающих потерявшимся и пропавшим людям. Авторы документального сериала надеются, что он побудит больше людей присоединиться к поискам.