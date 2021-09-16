Антон Долин снимет документальный фильм об Алексее Германе-старшем и его картине «Трудно быть богом»

Кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин снимет документальный фильм о режиссере Алексее Германе-старшем и его картине «Трудно быть богом». Об этом сообщила журналистка Сусанна Альперина.

Спродюсирует ленту Алексей Боков, инициатор фестиваля Patriki Film Festival и соавтор мини-сериала «Крепость: история российского кризиса». Проект накануне принял участие в питчинге Министерства культуры для режиссеров-дебютантов.

Долин рассказал изданию «Медуза»*, что документальное кино будет скорее похоже на большое эссе о режиссере, нежели на фильм о фильме.

«Я, конечно, никакой не режиссер и не сценарист — мне комфортнее считать себя автором этого фильма, как я был автором книги „Герман“, состоявшей из интервью с режиссером и моих заметок о его творчестве», — признался кинокритик.

Он отметил, что фильм будет «своеобразным эссе, кинокритическим исследованием уникального художника и его метода, а вовсе не колоритным портретом». «Надеюсь, удастся сделать его не шаблонным и не скучным», — добавил Долин.

Работу над картиной планируется завершить уже ближайшей зимой. Когда лента выйдет на экраны и каким образом будет осуществляться ее дистрибуция, пока неизвестно.

Проект Долина стал одним из восьми документальных картин, которые поддержал Минкульт. Альперина также сообщила, что ведомство выделило деньги на производство ленты о композиторе Леониде Десятникове — ее разработкой займется студия Алексея Учителя.

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