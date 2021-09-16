The Bell: Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после COVID-19. Сейчас ему стало лучше

Врачи готовятся выводить из искусственной комы режиссера Андрея Звягинцева, который проходит лечение в Германии. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на трех информированных источников.

Baza писала, что в середине августа после перенесенного коронавируса Звягинцева перевезли на лечение в Германию с 90%-ным поражением легких. Собеседники The Bell сказали, что поражение легких составляло 92%, режиссера подключали к аппарату ЭКМО.

Сейчас состояние кинематографиста улучшилось, недавно его отключили от всех систем жизнеобеспечения. Предполагается, что реабилитация режиссера также будет в Германии.

По данным издания, лечение Звягинцева финансирует АФК «Система». В компании отказались от комментариев.

Пару дней назад источник Ura.ru сообщал, что проходить реабилитацию кинематографисту придется как минимум 2-3 месяца, а к творческой деятельности он сможет вернуться только в следующем году.

Андрей Звягинцев — автор фильмов «Левиафан», «Нелюбовь», «Елена», «Изгнание» и «Возвращение». За последний он получил в 2003 году главный приз Венецианского кинофестиваля, другие его работы отмечали призами в Каннах и Париже (премия «Сезар»), режиссера дважды номинировали на «Оскар».