В Steam появился бесплатный эмулятор старых игровых консолей Sega, Dendy и PlayStaion

После года бета-тестирования в Steam стал доступен RetroArch — бесплатный инструмент, который объединяет эмуляторы сразу нескольких ретроконсолей. Об этом пишет Techspot.

RetroArch позволяет запустить на ПК или приставках последнего поколения игры от Nintendo Entertainment System (в России выпускался его неофициальный аналог Dendy), Super Nintendo, Game Boy, Atari 2600, Neo Geo, Sega Saturn, Sega Mega Drive первой PlayStation, Nintendo 64 и других.

Загружать их можно в Steam таким же образом, как DLC для любой игры. Или скачать с сайта RetroArch и добавить в папку по адресу steamapps> common> RetroArch> cores.

RetroArch начал развитие в далеком 2010 году под названием SSNES. Изначально он разрабатывался как эмулятор для Nintendo Entertainment System, но затем увеличил количество поддерживаемых ядер.