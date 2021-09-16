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Книга Марии Степановой попала в лонг-лист Национальной книжной премии США

Семён Гудошников
Сегодня в 16:36

Книга Марии Степановой «Памяти памяти» в переводе Саши Дагдейл вошла в лонг-лист Национальной книжной премии США в категории «Перевод». Список номинантов опубликовал Lit Hub.

Всего в лонг-листе 10 произведений, вот остальные 9:


  • «Waiting for the Waters to Rise» француженки и уроженки Гваделупы Мариз Конде;
  • «Winter in Sokcho» франко-швейцарской писательницы Элизы Шуа Дюсапен;
  • «Peach Blossom Paradise» китайца Гэ Фэя;
  • «The Twilight Zone» Ноны Фернандес из Чили;
  • «On the Origin of Species and Other Stories» кореянки Ким Бо Ён;
  • «When We Cease to Understand the World» чилийца Бенхамина Лабатю;
  • «Rabbit Island: Stories» испанской писательницы Эльвиры Наварро;
  • «An Inventory of Losses» Юдит Шалански из Германии;
  • «Planet of Clay» сирийской писательницы и журналистки Самары Язбек.

Шорт-лист объявят 5 октября, а победителя — на 72-й церемонии вручения Национальной книжной премии, которая пройдет 17 ноября.

Национальная книжная премия учреждена в 1936 году, ее вручение приостановилось во время Второй мировой и возобновилось в 1950-м. Считается одной из самых престижных литературных наград в США. Ежегодно ее вручают в пяти категориях: «Художественная литература», «Поэзия», «Нон-фикшен», «Детская литература» и «Перевод». Последняя номинация появилась в 2018 году.

В этом году Мария Степанова с ее книгой-эссе «Памяти памяти» стала первым автором из России, вошедшим в шорт-лист Международной Букеровской премии. Однако награду получил французский писатель Давид Диоп за роман «Ночью вся кровь черная».

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