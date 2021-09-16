перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в телеграме во время выборов 13:19
Суд приостановил распоряжение о нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России 12:19
Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели «несколько десятков человек» 12:03
Matthew Waring/Unsplash
За последние сутки в России выявили 19 594 случая коронавируса 11:36
Мобильные операторы предложили давать бесплатный доступ к социально значимым сайтам не всем 11:32
Суд отклонил иск об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона 11:17
В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции и скрылся. Ранен полицейский 10:30
ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» из‑за несоответствия практик производства 10:29
Nathana Rebouças/Unsplash
В России прекратили блокировать сервисы Google Docs и telegra.ph Обновлено в 9:53
SpaceX впервые запустила в космос полностью гражданский экипаж 9:01
Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Ломка» с Майклом Китоном 2:00
Warner Bros. выпустит ремейк фильма «Телохранитель» с Уитни Хьюстон 0:18
Mac Miller/YouTube
Вышел красочный клип на трек Мака Миллера. В ролях — пес Ральфи и другие фрагменты из детства рэпера Вчера в 23:36
Bloomberg: цены на еду выросли и побили рекорд 1970-х годов Вчера в 23:14
Disney снимет ремейк «Полета навигатора». На этот раз в центре истории будет женский персонаж Вчера в 22:14
Дезинсектора, обвиненного по делу о смертельном отравлении арбузом, арестовали на 2 месяца Вчера в 21:38
Объявили шорт-лист Букеровской премии. В нем «Обещание» Гэлгута и «Люди удачи» Мохамед Вчера в 21:26
Воскрешение мамонтов, 320-купольный храм в Петербурге и другие новости дня
Вчера в 20:56 дайджест
В петербургском пространстве «К-30» выступят Youra и «Труд». Они закроют летний сезон Вчера в 19:54
Пресс-материалы
Более 500 заведений присоединились к Российскому ресторанному фестивалю. Он продлится три недели Вчера в 19:15
Отключить рекламу

Суд приостановил распоряжение о нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России

Семён Гудошников
Сегодня в 12:19

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России до вступления решения суда в законную силу. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, отметив, что следующее заседание намечено на 5 октября.

7 сентября стендапер подал иск к ведомству, которое признало его нахождение в России пожизненно нежелательным. Бадамшин отмечал, что они с подзащитным требуют признать незаконным решение МВД и бездействие полиции, которая лично не уведомила о нем.

30 августа Министерство внутренних дел приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания гражданина Беларуси Мирзализаде в России. В марте этого года он получил вид на жительство в стране, однако теперь должен ее покинуть — иначе ему грозит депортация.

Поводом стала шутка, которую Мирзализаде озвучил в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны» от 1 марта. В нем затрагивалась в том числе тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

Рассказывая про последний опыт аренды, он заявил, что обнаружил в квартире от прошлых арендаторов матрас, который «был весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил комик.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес юмориста стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба. 9 августа комика арестовали на 10 суток за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

За Мирзализаде вступились известные стендап-комики. В видео под названием «Шутка — не преступление» записались Денис Чужой, Слава Комиссаренко, Алексей Квашонкин, Сергей Орлов, Данила Поперечный, Михаил Шац, Алексей Щербаков, Руслан Белый, Александр Гудков и другие юмористы. 18 августа они провели большой концерт в его поддержку.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Царьград ТВ
Люди
Владимир Соловьев
Сергей Орлов
Данила Поперечный
Михаил Шац
Алексей Щербаков
Руслан Белый
Александр Гудков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить