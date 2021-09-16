Суд приостановил распоряжение о нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России до вступления решения суда в законную силу. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, отметив, что следующее заседание намечено на 5 октября.

7 сентября стендапер подал иск к ведомству, которое признало его нахождение в России пожизненно нежелательным. Бадамшин отмечал, что они с подзащитным требуют признать незаконным решение МВД и бездействие полиции, которая лично не уведомила о нем.

30 августа Министерство внутренних дел приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания гражданина Беларуси Мирзализаде в России. В марте этого года он получил вид на жительство в стране, однако теперь должен ее покинуть — иначе ему грозит депортация.

Поводом стала шутка, которую Мирзализаде озвучил в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны» от 1 марта. В нем затрагивалась в том числе тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

Рассказывая про последний опыт аренды, он заявил, что обнаружил в квартире от прошлых арендаторов матрас, который «был весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил комик.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес юмориста стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба. 9 августа комика арестовали на 10 суток за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

За Мирзализаде вступились известные стендап-комики. В видео под названием «Шутка — не преступление» записались Денис Чужой, Слава Комиссаренко, Алексей Квашонкин, Сергей Орлов, Данила Поперечный, Михаил Шац, Алексей Щербаков, Руслан Белый, Александр Гудков и другие юмористы. 18 августа они провели большой концерт в его поддержку.