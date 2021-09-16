Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Это не один, не два, а несколько десятков человек», — сказал Путин. Он отметил, что режим самоизоляции ему придется соблюдать «в течение нескольких дней».

Владимир Путин заявил о необходимости перейти на самоизоляцию из‑за случаев COVID-19 в его окружении 14 сентября. Президент сообщил, что целый день общался с сотрудником своей администрации, который «поздновато ревакцинировался» и заболел коронавирусом.

Из‑за самоизоляции глава государства отменил свою поездку в Душанбе на саммиты ОДКБ и ШОС.

Владимир Путин привился от COVID-19 весной вакциной «Спутник V». Он неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него «держатся хорошо».